Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от коронавируса за сутки

Жертвами КОВИД стали еще 72 жителя Северной столицы.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили еще 72 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица вновь заняла первое место в списке городов России по числу смертей от КОВИД. На втором месте Москва, где умерли еще 65 человек. В топ-5 также попали Московская область (37), Ростовская область (27) и Красноярский край (25).

В целом по России жертвами коронавируса стали еще 597 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 67 220 россиян, выздоровели – 3 027 316.

Ранее мы писали, что Петербург попал в топ-3 городов России по смертности от КОВИД.

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