Петербург попал в топ-3 городов России по смертности от КОВИД

По состоянию на ноябрь, доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила в Северной столице 33,7%.

Названы регионы России с наибольшей долей смертельных исходов от КОВИД за год. На первом месте оказался Ямало-Ненецкий АО. Там, по состоянию на ноябрь, у 40% умерших была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы FinExpertiza. Данные появились в распоряжении редакции "Ленты.ру".

На втором месте антирейтинга оказался Петербург, где 33,7% умерших были больны коронавирусом. Топ-3 замыкает Москва с 31,4% летальных исходов от КОВИД.

В целом по России смертность от коронавирусной инфекции, по состоянию на ноябрь 2020 года, составила 16,2%. Главной причиной смерти КОВИД становился в 8,9% случаев.

Ранее мы писали, что число больных коронавирусом и госпитализаций в Петербурге снизилось на 20% за неделю.

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