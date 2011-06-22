Петербург выделит 356 млн рублей на новогоднее оформление города

Власти закладывают десятки миллионов на ели, гирлянды и подсветку мостов.

На портале госзакупок опубликованы конкурсы на оформление Петербурга к Новому 2026 году. На праздничные украшения планируют потратить 356 млн руб. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Среди работ значатся подсветка Дома книги, Думской башни и фонтана у Зимнего дворца, установка декоративных арок и тоннелей на улицах города, а также оформление Казанского собора световой композицией. В Александровском саду появятся световые скульптуры, а фонтан и фонарные столбы украсят иллюминацией. Дополнительно 38 млн руб. выделят на подсветку мостов, ещё 96 млн руб — на закупку искусственных елей.

Главная новогодняя ель на Дворцовой площади будет натуральной высотой 20 метров. На её установку и украшение предусмотрено до 34 млн руб. Вторую живую ель высотой 15 метров установят в Кронштадте.

По документам, новогодние деревья должны быть смонтированы до 20 декабря и простоять до 14 января. Работы по монтажу праздничного оформления начнутся 11 ноября. Подрядчиков планируют определить в середине сентября.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга