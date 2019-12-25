Петербург станет отправной точкой нового маршрута "Великий Русский Северный Путь"

Власти Петербурга и РПЦ договорились о создании нового духовного туристического маршрута.

Санкт-Петербург станет отправной точкой всероссийского туристического проекта "Великий Русский Северный Путь", который охватит 12 регионов страны, по итогам встречи губернатора с иерархами Русской православной церкви.

Петербургский участок маршрута получит название "Путь под сенью апостола Петра". Он объединит духовные и исторические центры города и Ленинградской области. Город подаст заявку на присвоение проекту статуса Национального туристского маршрута. Встреча прошла 23 октября в Смольном с участием митрополита Псковского и Порховского Матфея, архиепископа Зеленоградского Саввы и других представителей РПЦ. Беглов отметил важность развития совместных с Церковью программ событийного туризма и паломничества.

В качестве примеров успешного сотрудничества упомянуты мероприятия к 100-летию кончины патриарха Тихона и подготовка к 600-летию первого монашеского поселения на Соловецких островах. Митрополит Матфей назвал Петербург одним из самых развитых городов России в сфере гостеприимства.

Фото: пресс-служба Смольного