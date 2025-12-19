  1. Главная
Петербург проведет воскресенье в морозе и облаках с редким снегом
Сегодня, 9:16
Северный циклон удержит в Петербурге холод до -9 градусов.

Петербург ждёт морозный день с небольшим снегом. По данным синоптика Михаила Леуса, город в воскресенье остаётся под влиянием северной периферии малоактивного и малоподвижного циклона. 

В течение дня в Петербурге сохранится облачная погода. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит –7…–9 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут –7…–12 градусов.

Ветер ожидается восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для этого времени года.

В понедельник в регионе также прогнозируется небольшой снег. Ночью температура воздуха понизится до –10…–12 градусов, днём ожидается –8…–10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге было солнечно и морозно.  

Фото: Piter.TV 

