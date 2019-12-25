Петербург простится с поэтом Андреем Полонским 5 августа

Последний путь писателя Полонского пройдет в Преображенском соборе.

В Санкт-Петербурге 5 августа пройдут мероприятия прощания с поэтом Андреем Полонским, членом Союза писателей города. Об этом сообщили в телеграм-канале покойного литератора.

Отпевание состоится в 11:30 в Преображенском соборе по адресу Преображенская площадь, 1. Похороны запланированы на 14:00 у храма Праведного Иова на Камчатской улице, 6А. Захоронение пройдет на участке Дунькина гора Волковского кладбища. В 19:00 в арт-центре "Пушкинская-10" на площадке "Самиздат" состоится поминальная служба.

Андрей Полонский был известным петербургским поэтом и публицистом. Дата и причина смерти не уточняются.

Ранее сообщалось, что 94-летнего актера Ивана Краско госпитализировали из Ленобласти.

Фото: Telegram / Андрей Полонский