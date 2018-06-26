Петербург простился с основателем патриотического проекта "Писатели-Фронту!" Андреем Полонским

Петербург простился с поэтом Андреем Полонским под проливным дождем.

В Санкт-Петербурге состоялись похороны поэта Андрея Полонского, основателя патриотического проекта "Писатели-Фронту!" . Об этом сообщил в своем Telegram-канале писатель Александр Пелевин.

Церемония прошла под проливным дождем. Полонский скончался в начале августа в Карелии. Он был членом Союза писателей России и автором книг "Ницше и монах", "Малая колесница" и "Русский пафос".

Поэт являлся сооснователем литературной инициативы "Писатели-Фронту!" и участником движения "Союз 24 февраля". Коллеги отмечают, что его смерть стала большой потерей для литературного сообщества.

Точные обстоятельства смерти Полонского не раскрываются. Пелевин в своем сообщении подчеркнул: "Андрея будет очень не хватать".

Ранее сообщалось, что 94-летнего актера Ивана Краско госпитализировали из Ленобласти.

Фото: Telegram / Андрей Полонский