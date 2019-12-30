Петербург прощается с "проблемниками" СУ-155: в ЖК "На Королева" завершается строительство

Проблемный объекты взял на контроль комитет по строительству Петербурга.

В Приморском районе завершается строительство четвертого 19-этажного корпуса проблемного жилого комплекса "На Королева". Корпусы 1.1 1.2 и 1.3 уже сданы в эксплуатацию. Последний - 1.4 дожидается итоговой проверки, запланированной на февраль. Об этом дольщикам на традиционном собрании сообщил заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский.

После сдачи последнего корпуса последнего дома СУ-155 в Петербурге мы с вами расстаемся на прекрасной ноте после всех исполнений, но только после исполнения всех замечаний, гарантиек, благоустройства. В общем всего того, что мы конструктивно решали на протяжении достаточно большого периода времени. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга

Уже сейчас полностью готов корпус 1.1. Совсем недавно дольщикам стали выдавать ключи от заветных квартир. В это время рабочие активно устраняют недочеты в корпусе 1.3.

Последний корпус, 1,4, готов на 85% и сейчас ждет тепла. Строители ведут работы по установке внутренних инженерных сетей, лифтов и благоустройству дворовых территорий. На объекте работает свыше 200 человек. В доме уже установили и настроили тепловой пункт. Осталось подписать все бумаги.

Таким образом, в Петербурге фактически решена проблема домов-долгостроев компании СУ-155. Застройщик объявил о своем банкротстве еще в 2016 году. Проблемные объекты взял на контроль комитет по строительству. Как результат – городу удалось не только достроить дома, но и заняться социальными объектами. Как пример – школа на территории квартала "Новая Каменка".

По новой каменке будет труднее, потому что участки не размежеваны. Так как город не может покупать земельные участки обанкротившейся компании, этим будет заниматься третье лицо и объекты все равно будут строится. То есть, как я и говорил, мы никуда из кварталов не уходим после завершения строительства жилых домов, заостряем свои силы на объектах социальной инфраструктуры. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга

По планам Комитета по строительству в этом году предстоит завершить стройку еще не менее 22 "проблемных" домов. Как результат – петербуржцы должны получить более 4 тысяч квартир общей площадью 209 000 квадратных метров.

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Видео: Piter.TV