Петербург прекратил железнодорожное сообщение с Калининградом

Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Петербург временно приостановил железнодорожные рейсы в Калининградскую область. Об этом стало известно телеканалу "78".

С 6 апреля отменяются поезда в Калининград (и обратно), которые следуют транзитом через Беларусь и Литву:

-поезд № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля и отправлением из Москвы с 7 апреля;

-поезд № 80/79 Калининград — Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля и отправлением из Петербурга с 9 апреля;

Эти меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Билеты можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. Возврат денег осуществляется через железнодорожные кассы.

Ранее мы сообщили, что информация об угрозе взрыва рейса Петербург-Москва не подтвердилась.

Фото: Pixabay