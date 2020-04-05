Петербург прекратил железнодорожное сообщение с Калининградом

Петербург временно приостановил железнодорожные рейсы в Калининградскую область. Об этом стало известно телеканалу "78".
С 6 апреля отменяются поезда в Калининград (и обратно), которые следуют транзитом через Беларусь и Литву:
-поезд № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля и отправлением из Москвы с 7 апреля;
-поезд № 80/79 Калининград — Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля и отправлением из Петербурга с 9 апреля;
Эти меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Билеты можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. Возврат денег осуществляется через железнодорожные кассы.
Ранее мы сообщили, что информация об угрозе взрыва рейса Петербург-Москва не подтвердилась.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )