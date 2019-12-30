Петербург стал одним из городов, куда чаще всего летают российские студенты

Почти шестьдесят процентов продаж авиабилетов приходится на рейсы по стране

В субботу, 25 января, стало известно, какие направления для путешествий предпочитают российские студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом рассказали аналитики интернет-сервиса Biletix.

Почти шестьдесят процентов продаж авиабилетов приходится на рейсы по стране. Чаще всего это Сочи, Петербург, Москва или Калининград. За пределами страны студенты чаще всего отдыхают в Лиссабоне, Париже, Стамбуле или Пхукете.

В исследованиях отметили, что средняя цена одного билета в обе стороны составила 6,2 тысяч на внутренние рейсы и 19,5 на зарубежные. Длительность поездки чаще всего не превышала десяти дней.

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