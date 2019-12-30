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Самолет, летящий из Петербурга в Мурманск, вернулся в Пулково
Сегодня, 22:45
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Самолет, летящий из Петербурга в Мурманск, вернулся в Пулково

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Взлетно-посадочную полосу в Мурманске замело снегом.

Рейс FV6345 вынужден был вернуться в Пулково после вылета из петербургского аэропорта в Мурманск. Об этом стало известно вечером 22 января.

Самолет авиакомпании "Россия" вылетел в 17:37, однако вынужден был вернуться обратно. Виной тому стали погодные условия в Мурманске, сообщило "ТАСС". В городе взлетно-посадочную полосу занесло снегом. 

Отправка запланирована тогда, когда погода улучшится. 

По данным онлайн-табло Пулково, вылет произойдет только в 7 часов утра 23 января. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажира "Сапсана" высадили с поезда за буйное поведение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейса, пулково, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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