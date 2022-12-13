Петербург получит 27 млрд рублей на создание общественных пространств в ближайшие 3 года

Финансирование благоустройства вырастет в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

С 2023 года в Северной столице продолжатся работы по совершенствованию городской среды. На создание общественных пространств в ближайшие 3 года будет направлено 27 млрд рублей – то есть, по 9 млрд рублей в год. Об этом пишет издание "Петербургский дневник".

Таким образом, финансирование благоустройства вырастет в полтора раза по сравнению с 2022 годом. За прошедшие 12 месяцев подобные работы затронули 50 объектов в Петербурге. По словам губернатора Александра Беглова, к 2024-ому перед Северной столицей стоит задача повысить индекс качества городской среды на 30%.

Как уточнил в беседе с изданием архитектор, преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Суровенков, обустройство общественных пространств непосредственно связано со статьями городского бюджета, поэтому мероприятия разбивается на несколько лет по планам. С каждым годом пространства всё больше модернизируются, заметил он.

Все созданные пространства весьма разнообразные. Понятно, что не все объекты благоустройства могут нравиться жителям города, но это общественные пространства, поэтому мнения могут быть разными. Андрей Суровенков, архитектор, преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

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Фото: Пресс-служба Смольного