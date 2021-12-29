С апреля 2022 года Петербург перейдет на новую модель транспортного обслуживания

Транспортную реформу проведут в три этапа.

Петербург готовится к переходу к новой модели транспортного обслуживания в апреле 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Транспортную реформу проведут в три этапа. На первом этапе городу потребуется 864 автобуса, которые будут курсировать по маршрутам с полным сохранением трассы следования. Второй этап стартует в июне 2022 года, когда на измененные маршруты выйдут 693 автобуса. На третьем запустят 1244 автобуса по новым или измененным маршрутам. Это произойдет к июлю 2022 года.

Всего путь следования изменят только 26 городских маршрутов из 544, что составляет менее 10% от их общего количества. Отмечается, что реформа позволит создать в городе единую транспортную систему с высоким уровнем качества услуг.

Ранее мы писали, что с апреля от улицы Коллонтай до Тельмана начнут ходить новые автобусы.

Фото: Piter.TV