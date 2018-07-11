Из Петербурга в Забайкалье отправили 2 тонны гуманитарной помощи

В результате бедствия 122 семьи остались без крова, 400 домов было уничтожено, 29 человек пострадали.

Власти Петербурга отправят пострадавшим от пожаров в Забайкалье гуманитарный груз весом почти 2 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике.

По данным ведомства, гуманитарная помощь включает продукты длительного хранения, комплекты постельного белья и постельные принадлежности, подушки, одеяла, пледы, полотенца, одежду и воду. Груз был отправлен в Забайкальский край в воскресенье, 2 июня.

Напомним, что в середине апреля Забайкалье охватили сильнейшие лесные пожары. В результате бедствия 122 семьи остались без крова, 400 домов было уничтожено, 29 человек пострадали. Власти региона выплатили пострадавшим 62,3 миллиона рублей, а также выделили землю под строительство нового жилья.

Фото: открытые истчоники