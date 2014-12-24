В Петербурге почтили память героев битвы за Ленинград

9 августа исполнилось 75 лет со дня окончания Ленинградской битвы.

В пятницу, 9 августа, на площади Победы прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к монументу героическим защитникам Ленинграда в честь 75-летия окончания битвы за Ленинград. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял, как выглядит площадь после мероприятия.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие власти Петербурга, представители Западного военного округа, ветеранских организаций.

Празднуют День окончания битвы за Ленинград во второй раз, 9 августа внесли в список памятных дат только в 2017 году.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944, и стала самой продолжительной за время Великой Отечественной войны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Крыму украинцы подняли государственный флаг в память о погибших в Донбассе.

Видео: Piter.TV







