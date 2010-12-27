Петербург обзаведется новыми "Ласточками"

По словам представителя РЖД, компания намерена потратить 80,3 млрд рублей.

В рамках развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла на период 2019-2024 годов РЖД построит новые пути в частности, для вывода грузового движения из Петербурга.Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Петр Кацыв на совещании по вопросу развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает "78".

По его словам, объем инвестиций составит 80,3 млрд рублей. Также планируется апустить новую пассажирскую линию от Финляндского вокзала в Сертолово.

Помимо этого, в планах реконструкция Московского, Витебского, Финляндского, Ладожского вокзалов и вокзалов в Ленобласти. Еще придусмотрена закупка для Петербургского узла нового подвижного состава, в частности, 28 поездов "Ласточка" и 78 двухэтажных вагонов.

При этом заместитель главы областного правительства Михаил Москвин отметил, что в регионе планируется увеличение числа маршрутов "Ласточек".