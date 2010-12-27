В Петербурге сомневаются насчет открытия фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Вопрос о размещении площадки для болельщиков все еще решается.

В Петербурге не решился вопрос с открытием фан-зоны на Дворцовой площади во время чемпионата Европы по футболу. О сомнениях насчет этой идеи рассказал губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По словам градоначальника, УЕФА планирует разместить в Северной столице фан-зону и деревню спортсменов. Со вторым объектом вопрос уже разрешился: деревня появится на Конюшенной площади. Открытие же фан-зоны пока обсуждают. Специалисты ищут способы закрыть площадь и обеспечить на ней безопасность людей.

Известно, что открытие чемпионата состоится 13 июня на Дворцовой площади. Вход планируется сделать свободным.

Ранее мы показывали, как Петербург готовится к Евро-2020.

Фото: Piter.TV