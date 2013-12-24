Петербург может остаться без армянских абрикосов из-за конфликта между представителями двух диаспор

Конфликт между представителями двух диаспор произошел на Софийской набережной.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что торговцы из Азербайджана могут оставить Петербург без армянских абрикосов, сообщили в 47News.

Конфликт начался на Софийской набережной, куда торговцы из Армении привезли абрикосы. Навстречу им вышли арендодатели из Азербайджана и потребовали уехать, не выгружая товар. Фрукты пришлось продавать у станции метро и даже удалось повысить цену на двадцать рублей. Армяне уточнили, что до этого никогда проблем с азербайджанцами не было: дела бизнеса протекали спокойно.

Напомним, что в середине июля в столице произошел конфликт между армянскими торговцами, которые арендовали площадь в ТЦ, который принадлежит бизнесменам из Азербайджана.

Разногласие между государствами обострилось 12 июля: стороны обвинили друг друга в провокации и обстреле. То есть было нарушено перемирие, которое заключили в 1994 году, и прекращение огня. Перемирие стало результатом конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее мы писали, что Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из 120-мм минометов.

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