Петербург мобилизовал силы перед мощным снегопадом

Разумишкин пообещал безопасность пешеходам в непогоду.

Петербург готовится к удару стихии: в ближайшие часы город накроет мощный снегопад. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы еще до начала осадков. Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, на улицы уже вышли порядка 4000 дворников и 890 единиц уборочной техники.

Контролировать качество работ в этот раз будут не только люди, но и искусственный интеллект. К мониторингу подключили систему "Городовой" — она будет фиксировать замечания и мгновенно передавать их ответственным службам для устранения. Впрочем, на алгоритмы полагаются не полностью: инспекторы ГАТИ также проведут рейды по всем районам, чтобы лично убедиться, что улицы чисты и безопасны.

Ранее синоптик Колесов рассказал, что Ладожское озеро замерзло на 100%.

Фото: Piter.TV