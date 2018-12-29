Санкт-Петербург с июля станет историческим поселением

Новое положение должны утвердить в Министерстве культуры.

С июля Министерство культуры России собирается утвердить границы охраны исторического поселения города Санкт-Петербург. Об этом сообщает "Петербургский дневник". В 2018 году ответственный Комитет Северной столицы завершил обозначение территориальных границ.

Министерство культуры одобрило результаты нашей работы, и мы надеемся, что к июлю оно эти границы утвердит...Таким образом, сформируется структура всех зон охраны объектов культурного наследия

Спикер отметил, что статус "исторического поселения" позволит Правительству заниматься охраной не только отдельных памятников, но и всей зоной. Это позволит оградить город от перепланировки, а также сохранить панораму Петербурга.

Также чиновники КГИОПа отметили, что в 2019 году планируется восстановить храм Святого апостола Петра по Лахтинскому проспекту, деревянную дачу мецената Василия Громова в Лопухинском саду а также интерьеры Аничкового, Юсуповского дворцов, дома Мятлевых на Исаакиевской площади и других объектов.

Напомним, что на 2-ом Муринском проспекте одинокая активистка не дает рабочим сносить дерево.

Фото: Piter.tv