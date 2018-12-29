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На 2-ом Муринском проспекте одинокая активистка не дает рабочим сносить дерево
Сегодня, 11:20
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lesjasap

На 2-ом Муринском проспекте одинокая активистка не дает рабочим сносить дерево

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Оперативники пытаются выяснить у героини событий причины затруднения работы монтажников.

В Выборгском районе Петербурга местная жительница не дает коммунальным службам спилить дерево. Об одиночном протеста заявили очевидцы. Они рассказывают, что активистка из "Зеленой коалиции" загородила собой растение и не позволяет сотрудникам провести работу. Инцидент произошел около 10 дома по 2-ому Муринскому проспекту.

На данный момент специалисты вызвали правоохранительные органы, которые общаются с активисткой. Известно, что рабочие предоставили петербурженке документы, которые датируются 2014 годом.

Напомним, что на Просвещения сотрудники ППС в бронежилетах "присматривались" к жилому дому.

Фото: Вконтакте/Зеленая коалиция

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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