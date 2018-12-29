На Просвещения сотрудники ППС в бронежилетах "присматривались" к жилому дому

Очевидцы рассказали о необычном поведении экстренных служб и оперативников.

В Выборгском районе Петербурга вечером 13 января в одном из жилых домов очевидцы сообщили о проводимой "операции". По данным местных жителей, около дома 32 корпус 3 по проспекту Просвещения была замечена бригада ГУ МЧС, карета скорой помощи, а также машины ППС.

Специалисты занимались тем, что подносили лестницы к дому. Они наблюдали за окнами на уровне второго и третьего этажей. Свидетели событий предположили, что экстренные и правоохранительные службы будут вскрывать чью-то квартиру. Петербуржцам удалось сфотографировать оперативников и спасателей на месте инцидента. На кадрах видно, что пятеро представителей ПСС одеты в бронежилеты.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб