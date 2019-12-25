Петербург нога в ногу идет с Москвой по числу коронавирусных смертей за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве выявили 72 летальных случаев, в столице России – 73.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали еще 72 новых летальных случая от коронавирусной инфекции. По этому показателю город на Неве занимает второе место в списке городов России, незначительно отставая от Москвы, где за этот же период времени выявили 73 смерти от КОВИД. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России выявлено 463 новых смертельных исходов. После двух столиц в списке следуют Воронежская область (19), Ростовская область (18), Иркутская область (17), Московская область (16) и другие регионы страны.

С начала пандемии жертвами КОВИД стали 34 850 россиян, выздоровели 1 526 656.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2312 человек.

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