В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2312 человек

Из больниц выписали более 1200 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 23 610 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 6 078 (25,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2 312 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 197. За последние сутки подтверждена смерть 463 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 25 573 человек, в том числе 1201 человека в Петербурге и 208 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv