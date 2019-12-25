Петербург и Новгородская область начнут сотрудничество

Регионы будут сотрудничать в сферах промышленности, туризма и образования

Делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным прибыла в Петербург с рабочим визитом.

Глава Северной столицы считает, что потенциал сотрудничества Петербурга и Новгородской области не исчерпан, и предложил разработать совместную программу совместной деятельности. Так, новгородские предприятия приглашены участвовать в Международном промышленном форуме "Российский промышленник" и Петербургском международном инновационном форуме, которые пройдут 11-13 ноября 2020 года.

Кроме того, регионы могут вместе подготовиться к проведению Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills". Северная столица также рассчитывает на поставку продукции из Новгородской области. Губернатор Петербурга отметил, что развивается и сотрудничество в сфере туризма.

Ранее мы писали, что общественный транспорт Петербурга признали соответствующим международным требованиям.

Фото: gov.spb.ru/