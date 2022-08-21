Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область

Проектом планируют ускорить развитие производства продуктов туризма.

Петербург и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма в воскресенье, 24 сентября.

Проектом планируют ускорить развитие производства продуктов туризма. По словам Юрия Богданова, директора туристско-информационного бюро Северной столицы, соглашение повысит интерес жителей Ульяновской области к путешествиям в город на Неве.

Ранее мы сообщали о том, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

Фото: Piter.TV