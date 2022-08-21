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Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область
Сегодня, 13:29
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Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область

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Проектом планируют ускорить развитие производства продуктов туризма.

Петербург и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма в воскресенье, 24 сентября.

Проектом планируют ускорить развитие производства продуктов туризма. По словам Юрия Богданова, директора туристско-информационного бюро Северной столицы, соглашение повысит интерес жителей Ульяновской области к путешествиям в город на Неве. 

Ранее мы сообщали о том, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: сфера туризма, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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