Системы безопасности защищают также порт, аэропорт, ж/д вокзалы и автовокзал.

Общественный транспорт Петербурга признали соответствующим международным требованиям транспортной безопасности. Об этом заявил зампред комитета по транспорту Андрей Велесевич на заседании десятого Международного форума "Безопасность на транспорте", передает пресс-служба ведомства.

По словам Велесевича, город подтвердил безопасность своего транспорта во время крупных спортивных и культурных мероприятий. Отмечается, что объекты городской транспортной инфраструктуры оснащены современными средствами защиты и инженерно-техническими системами, позволяющими минимизировать террористическую опасность. 47 из 72 станций петербургского метро оборудованы системой "умного" видеонаблюдения, во всех вестибюлях станций установлены металлодетекторы и аппаратура, улавливающая пары взрывчатых веществ и радиацию.

Новейшими средствами обеспечения безопасности снабдили также порт "Морской фасад", аэропорт "Пулково", пять железнодорожных вокзалов и один автовокзал. На всех объектах в общей сложности установлено 1123 видеокамеры и нанято больше сотрудников безопасности.

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Фото: Piter.TV