Петербург готовится к «нулевым чтениям» бюджета на три года вперед

В Петербурге 15 августа стартуют "нулевые чтения" законопроекта о бюджете города на 2026 год и последующие два года. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Обсуждения будут посвящены ключевым проблемам, с которыми ранее обращались жители. Основное внимание уделят финансированию здравоохранения, развитию физкультуры и спорта, улучшению транспортной инфраструктуры и экологической обстановки, а также благоустройству зелёных зон. Источник: dp.ru.

Депутаты рассмотрят меры по стимулированию бизнеса и повышению туристической привлекательности Петербурга. Александр Бельский отметил, что за полтора месяца работы с избирателями сформировались конкретные предложения, которые правительство сможет проанализировать и приоритизировать. Особое значение придается финансовому обеспечению социальных программ, в частности поддержки семей с детьми и граждан пожилого возраста.

В 2024 году на программу "Серебряный возраст" было выделено 500 тыс. руб. При этом город ожидает увеличить доходы, превысив первоначальные планы.

Фото: Piter.TV