Ветер примет северное направление.

Петербург 8 марта будет находиться в тылу циклона. Об этом в своем ежедневном прогнозе погоды на странице в соцсети Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник метеорологические условия в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел на север Приволжья. Из-за этого в городе 8 марта ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже значений, "положенных" по климату.

Температура воздуха составит -6…-8 градусов, в Ленинградской области – -5…-10 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Спасатели напомнили, что именно 8 марта в Петербурге ожидается сильный ветер, гололедица и снежный накат.

Фото: Piter.tv