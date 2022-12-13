Песков: после атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца

В Кремле рассказали о том, будут ли опубликованы фотографии от Кремля после инцидента с дронами.

Два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца в Кремле получили небольшие повреждения в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 3 мая. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного телефонного брифинга сообщил официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил СМИ что в настоящее время эти два листа либо уже заменены, либо работы будут реализованы в ближайшее время, "сегодня или завтра".

Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол...Все будет как новое. Других каких-либо повреждений или разрушений нет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно чиновник ответил на вопрос о том, будут ли опубликованы официальные кадры из Кремля с последствиями атаки дронов. Дмитрий Песков счел, что это решение должны предпринимать российские спецслужбы. Речь идет о том, стоит ли с близкого расстояния снимать крышу здания в условиях возможной опасности.

Песков: атака киевских беспилотников на Кремль сейчас расследуется.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ