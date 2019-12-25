Песков: плановую вакцинацию от коронавируса в Кремле не проводили

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что по поводу ревакцинации стоит ждать рекомендаций медиков "в каждом конкретном случае".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не проводились запланированная вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Об этом он сказал в беседе с ТАСС

По словам Пескова, по поводу ревакцинации стоит ждать рекомендаций медиков "в каждом конкретном случае". Он отметил, что в окружении главы государства заболели коронавирусом те, кто участвует в обеспечении его работы, быта и безопасности.

Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля добавил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае заболевания COVID-19 в окружении российского лидера.

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернется к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. По словам Пескова, Путин будет работать из Ново-Огарево.

Ранее в Кремле отвергли возможность введения локдауна из-за COVID-19.

Фото: kremlin.ru