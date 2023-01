Песков: перспективы развития ситуации в мире с учетом линии НАТО пока не сулят разрядки

В Кремле напомнили о напряженной обстановке в мире из-за деятельности Североатлантического военного альянса.

Перспективы развития ситуации в мире с учетом линии НАТО под управлением Вашингтона пока не сулят элементов разрядки. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник призвал коллег из Москвы быть начеку, так как стрелки часов "Судного дня", указывающих на опасность глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к "ядерной полуночи". До этого момента осталось 90 секунд. Ранее такой информацией с общественностью поделился "Бюллетень ученых-атомщиков". Москва призывает мир трезво смотреть на напряженность между сторонами и отдавать себе ответ в том, что происходит на самом деле.

Вы говорите о таком проекте символическом, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, особенно ситуацию в Европе и в мире, то она действительно чрезвычайно напряженная Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ