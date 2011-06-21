В Кремле указали на позицию, которую Пекин занимает в отношении украинского кризиса.

В Москве отвергли высказанные в адрес российского руководства обвинения со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского во втягивании Китая в региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил СМИ, что на данный момент ласти в пекине занимают взвешенную позицию относительно кризисной ситуации в Европе.

Китай - это наш стратегический партнер, друг товарищ. Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

напомним, что китайское внешнеполитическое ведомство накануне объявило общественности о том, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в региональном конфликте на Украине. Кроме того, власти КНР требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия.

Песков исключил отказ России от прав на замороженные Западом активы.

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