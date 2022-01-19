Песков назвал ложными сообщения про "взносы бизнеса" на СВО

В Кремле оценили материал СМИ-иноагента.

В Москве назвали ложными сообщения про "взносы бизнеса" на специальную военную операцию. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 27 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Ране один из участников закрытой встречи с главой государства предложил направлять взносы бизнеса на поддержку страны, а политический лидер эту инициативу поддержал. Чиновник из Кремля опроверг данные, опубликованные изданием The Bell (признано на российской территории иностранным агентом) о том, что инициатива якобы направлена на поддержку спецоперации (СВО).

Сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. Вот один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно. И это не была инициатива президента Путина. Хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

