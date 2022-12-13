Песков: РФ принимает меры в условиях приближения НАТО к границам страны

Официальный представитель Кремля отметил, что альянс расширяется в сторону границ России.

Россия принимает меры в условиях приближения НАТО к границам страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что альянс расширяется в сторону границ России, а не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам НАТО. По его словам, это движение доставляет Москве хлопоты и переживание за безопасность страны.

Переживая за нашу безопасность, мы, естественно, принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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