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Песков: РФ принимает меры в условиях приближения НАТО к границам страны

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Официальный представитель Кремля отметил, что альянс расширяется в сторону границ России.

Россия принимает меры в условиях приближения НАТО к границам страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что альянс расширяется в сторону границ России, а не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам НАТО. По его словам, это движение доставляет Москве хлопоты и переживание за безопасность страны.

Переживая за нашу безопасность, мы, естественно, принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали убийство военкора Татарского.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, меры, нато, пресс-секретарь президента россии, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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