Песков: РФ будет прорабатывать все аспекты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

В Кремле оценили претензии украинской компании.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва будет прорабатывать все аспекты для того, чтобы защитить свои права по иску украинской энергетической компании "Нафтогаз". Речь идет о попытке иностранного предприятия взыскать с России пять миллиардов долларов по крымским активам. Комментарий по ситуации чиновник из Кремля дал журналистам в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге от 23 июня.

В любом случае, все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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