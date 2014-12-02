Песков: РФ будет прорабатывать все аспекты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва будет прорабатывать все аспекты для того, чтобы защитить свои права по иску украинской энергетической компании "Нафтогаз". Речь идет о попытке иностранного предприятия взыскать с России пять миллиардов долларов по крымским активам. Комментарий по ситуации чиновник из Кремля дал журналистам в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге от 23 июня.
В любом случае, все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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