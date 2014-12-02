  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
190
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: РФ будет прорабатывать все аспекты, чтобы защитить свои права по иску "Нафтогаза"

0 0

В Кремле оценили претензии украинской компании.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва будет прорабатывать все аспекты для того, чтобы защитить свои права по иску украинской энергетической компании  "Нафтогаз". Речь идет о попытке иностранного предприятия взыскать с России пять миллиардов долларов по крымским активам. Комментарий по ситуации чиновник из Кремля дал журналистам в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге от 23 июня.

В любом случае, все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: на Западе поняли фразу Путина о сокращении Россией ядерного оружия.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, нафтогаз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии