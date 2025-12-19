Песков заметил, что стабильность в Европе зависит от общения местных политиков с российскими властями.

В Москве считают, что для того, чтобы в европейском регионе была стабильность, местным политическим элитам следует говорить с российским руководством. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 16 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил в комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости" о том, что мир в регионе не установится самостоятельно, для этого нужны совместные усилия стран на встречных внешнеполитических треках. В Кремле пояснили, что если рабочие контакты с политическими элитами из коллективного Брюсселя будут установлены, то власти объявят об этом общественности. Ранее В СМИ появились данные о том, что Германия, Италия и Франция выступили за возобновление диалога с Москвой.

Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости