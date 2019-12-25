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На Светлановском проспекте насмерть сбили пешехода
Сегодня, 10:34
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На Светлановском проспекте насмерть сбили пешехода

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Рано утром во вторник, 1 марта, у дома №39 на Светлановском проспекте в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 26-летний водитель "Хендэ Соляриса" сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид 60 лет. В результате аварии от полученных травм пешеход скончался.

Очевидцы отметили, что удар был очень сильным: пострадавшего подняло на капот, а потом отбросило на несколько метров.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Piter.tv

Теги: авария, дтп, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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