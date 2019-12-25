На Светлановском проспекте насмерть сбили пешехода

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Рано утром во вторник, 1 марта, у дома №39 на Светлановском проспекте в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 26-летний водитель "Хендэ Соляриса" сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода мужчину, на вид 60 лет. В результате аварии от полученных травм пешеход скончался.

Очевидцы отметили, что удар был очень сильным: пострадавшего подняло на капот, а потом отбросило на несколько метров.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Piter.tv