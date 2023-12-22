Песчаная буря из Китая и Монголии накрыла российский регион

В Благовещенске небо окрасилось рыжим оттенком.

На территории российского региона местные жители заметили китайско-монгольскую песчаную бурю. из-за данного природного явления в Амурской области небо окрасилось в рыжий цвет. Особенно хорошо это видно в городе Благовещенске. Очевидцы отмечают, что песок оседает на улицах, а особо чувствительные пациенты жалуются на проблемы с дыханием. В пресс-службе регионального гидрометцентра пояснили, что песчаные бури, пришедшие из Монголии и Китая, будут фиксироваться на протяжении еще нескольких дней. Гражданам рекомендовано не выходить на улицу без лишней надобности, а также закрывать глаза от возможного попадания в них пыли. Дополнительно в области синоптики объявили о сильных порывах ветра.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA