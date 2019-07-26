Вышел первый выпуск шоу "Спикуем" про особенности английского языка

Зрители познакомятся со сленгом стран англоязычного мира — от Ирландии до Ямайки.

На YouTube-канале "Спик Изи" в рамках проекта RT вышел первый выпуск программы "Спикуем". Ведущий шоу Алексей Ярошевский познакомит зрителей с языковыми особенностями и сленгом стран англоязычного мира – от Ирландии до Ямайки.

В первом выпуске Алексей Ярошевский решил начать с разбора особенностей произношения разных носителей английского языка и уделить немного внимания идиоматическим выражениям. В частности, ведущий рассказал об идиомах и разговорных конструкциях, которые часто звучат в обиходе, однако при переводе звучат очень смешно и странно.

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Фото: скриншот / YouTube / Спик Изи