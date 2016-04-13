В первом легальном борделе на территории России будут работать куклы

Виталий Милонов резко негативно высказался об этой инициативе и назвал организаторов подобного бизнеса "придурками" и подлецами".

В конце апреля в районе Москва-Сити откроется досуговый центр для взрослых Dolls Hotel. В нем появится первый легальный бордель LumiDolls. Организаторы отмечают, что в этом публичном доме не будет женщин, в нем будут работать куклы. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

На открытие досугового центра обещала приехать лидер движения секс-работников и их сторонников "Серебряная роза" Ирина Маслова. Она заявила, что это место будет работать абсолютно легально, а бордель с роботами внесет "прекрасное разнообразие" и остановит распространение ВИЧ-инфекции на территории России.

Прекрасное разнообразие. И это легально. Здесь нет ни уголовной, ни каких-то других статей. И это один из вопросов остановки эпидемии ВИЧ-инфекции, которая есть в Российской Федерации. Почему нет? Ирина Маслова

Соучредитель публичного дома LumiDolls в Барселоне Сержи Прието уверен, что заведение будет пользоваться большой популярностью среди россиян. Уточняется, что в бордель может прийти любой желающий, достигший 18 лет, и выбрать себе куклу-робота. Кроме того, посетителям будут предложены три номера на выбор: фантазийный, с клеткой, а также люкс. Все куклы оснащены системой искусственного интеллекта и умеют имитировать специальные движения.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН резко негативно высказался об этой инициативе. Он заявил, что непременно нагрянет в бордель с куклами с проверками и прихватит с собой бойцов ММА и депутатов Чеченской республики. Организаторов подобного бизнеса Милонов назвал "придурками" и "подлецами".

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