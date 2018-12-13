Первый Международный фестиваль транспорта SPbTransportFest

Кульминацией фестиваля станет ретропробег.

Первый "SPbTransportFest" приурочили ко Дню рождения Санкт - Петербурга. С 23 мая начнется конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов: шофёры из Москвы и Северной столицы и других городов России покажут, как крутить баранку по всем правилам дорожного движения. Далее гостей ждет выставка легковых авто и пассажирского транспорта из будущего. Кульминацией фестиваля станет ретропробег.

Возрастное ограничение: 0+

Цена билета: бесплатно.

Фото: IV парад ретро-транспорта / ВК.