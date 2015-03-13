В период проведения фестиваля SPbTransportFest на дорогах города введут ограничения

На некоторых остановках автомобили, троллейбусы и автобусы не смогут сделать остановку.

С 14 по 21 мая в Петербурге пройдет III Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest, в связи с чем на дорогах города введут ограничения. На некоторых остановках автомобили, троллейбусы и автобусы не смогут стоять. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, с 00 часов 14 мая до 00 часов 16 мая общественный транспорт не сможет остановиться на следующих участках: Инженерная улица от Садовой до площади Белинского; Кленовая улица от Инженерной до Манежной площади, Манежная площадь и Итальянская улица от Садовой до Манежной.

В период с 00:00 17 мая по 20 мая введут запрет на остановки транспортных средств на участках автомобильных дорог регионального значения в Санкт‑Петербурге на Замковой улице, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы, Итальянской улицы от Садовой до Манежной площади, площади Белинского. Такие же ограничения введут 21 мая.

С 18 до 20 мая автомобиль нельзя будет остановить на Морской набережной от Мичманской до Прибалтийской площади, площади Беллинсгаузена и Прибалтийской площади. С этими ограничениями придется смириться петербуржцам 21 мая.

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Фото: Piter.tv