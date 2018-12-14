Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за 11 месяцев выросли на 5,7%

На поездах дальнего следования отправились 19 миллионов человек.

За 11 месяцев 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправились порядка 155 млн пассажиров, что на 5,7% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На поездах дальнего следования отправились 19 миллионов человек (+8,3%), на пригородных поездах – 136 млн человек (+5,3%).

В ноябре 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправились 13,2 млн пассажиров, что на 5,8% больше, чем в ноябре прошлого года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 11,7 млн человек (+5,4%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,5 млн (+9,1%).

За год в Ленобласти на переездах ОЖД произошло около трети ДТП.

Фото: Piter.TV