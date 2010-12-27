За год в Ленобласти произошло около трети ДТП на переездах ОЖД

Информация представлена на основании подсчетов за 2019 год.

За последние десять месяцев около трети ДТП на переездах Октябрьской железной дороги произошло в Ленобласти. Об этом пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Эксперты подсчитали, что в результате пострадали 16 человек, пять из которых от полученных травм скончались на месте. Основной причиной таких ДТП стала невнимательность пешеходов и переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Большая часть зафиксированных ДТП произошла на железнодорожных переездах в Ленобласти – восемь случаев, в Псковской области – четыре, и в Тверской области – три ДТП. Также по одному происшествию произошло в Московской, Мурманской, Новгородской областях, Петербурге и Республике Карелия.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Коммунаре велосипедист погиб под колесами грузовика.

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