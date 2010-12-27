В Коммунаре велосипедист погиб под колесами грузовика

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Гатчинском районе Ленобласти велосипедист погиб под колесами большегруза. Об этом пишет группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

О происшествии стало известно 11 ноября. В районе 07:35 в городе Коммунар недалеко от дома 2В на Железнодорожной улице 59-летний водитель грузового автомобиля "Scania" совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший выглядел примерно на 40 лет.

В результате ДТП мужчина скончался на месте. Сотрудники ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти проводят проверку по данной аварии.

Ранее Piter.TV сообщил, что появились фото с места столкновения двух фур в Бокситогорском районе.

Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"