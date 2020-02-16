Переводчики рассказали о работе с Путиным

О своем опыте работы с главой государства в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил сотрудник МИД РФ.

В эфире российского телевидения советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков рассказал о своей работе с президентом России Владимиром Путиным. В частности, сотрудник ведомства рассказал, что Путин внимательно следит за переводом своей речи на иностранный язык и часто просит уточнение версии своих слов. Он также рассказал о ходе секретных переговоров, о сути которых нельзя разговаривать даже с близкими родственниками.

Другой сотрудний Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Наталья Красавина заявила, что перевод таких переговоров сравним "с врачебной тайной".

Переводчики также вспомнили, что трудно им дался перевод фразы "Донбасс порожняк не гонит" и "Вольно!", прозвучавшее из уст президента России.

Ранее мы сообщали о том, как в России нашли способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей. Об этом "Российской газете" рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По мнению экспертов, для того, чтобы у россиян была пенсия в размере 35 тысяч рублей, им нужно отложить срок её выплаты на 10 лет. Отмечается, что при сдвиге пенсии на пять лет выплаты будут на 30-40 % больше.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube