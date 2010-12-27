Пенсионер умер от алкогольного отравления в приемном покое Тосненской больницы

В Ленобласти в больнице скончался пожилой мужчина, который отравился алкоголем.

В Тосненской больнице скончался пьяный пенсионер, который самостоятельно дошел до медицинского учреждения. Сообщается, что мужчина умер спустя нескольких часов после обращения к врачам.

Инцидент произошел около семи часов утра 18 декабря. В местную больницу обратился престарелый петербуржец, который пожаловался на алкогольное отравление. Через два часа пациент скончался в приемном покое.

В настоящее время тур мужчины направлен судмедэкспертам для установления причин смерти. Специалисты предполагают, что гибель наступила от передозировки алкоголя или употребления суррогатных спиртосодержащих продуктов.