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Пенсионер умер от алкогольного отравления в приемном покое Тосненской больницы
Сегодня, 13:08
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lesjasap
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Пенсионер умер от алкогольного отравления в приемном покое Тосненской больницы

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В Ленобласти в больнице скончался пожилой мужчина, который отравился алкоголем.

В Тосненской больнице скончался пьяный пенсионер, который самостоятельно дошел до медицинского учреждения. Сообщается, что мужчина умер спустя нескольких часов после обращения к врачам.
 
Инцидент произошел около семи часов утра 18 декабря. В местную больницу обратился престарелый петербуржец, который пожаловался на алкогольное отравление. Через два часа пациент скончался в приемном покое. 
 
В настоящее время тур мужчины направлен судмедэкспертам для установления причин смерти. Специалисты предполагают, что гибель наступила от передозировки алкоголя или употребления суррогатных спиртосодержащих продуктов. 
Теги: алкогольное отравление , больница , тосно
Категории: Новости СПб

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