Переезд чиновников в "Невскую ратушу" завершится осенью

В офисы въехали уже около 200 сотрудников

В "Невской ратуше" началось заселение чиновников. Дирекция и два казенных учреждения уже переехали. В сентябре все офисы должны быть заняты. Об этом сообщает Мойка78.

Здание, на строительство которого было потрачено 20,3 млрд рублей из бюджета, объединит под своей крышей 13 комитетов и 3 казенных учреждения. В данный момент они все находятся в разных местах Петербурга. Сейчас в ратушу переезжают "Имущество Санкт-Петербурга" и "Управление информационных технологий и связи". В офисы въехали около 200 сотрудников.

Никакую мебель мы сюда не повезем. Мы знаем, что такое разобрать ее, а потом попытаться собрать. И это ужас, на самом деле, везти старую мебель. Полные комплекты стандартной мебели уже закуплены. Во всех кабинетах она одинаковая. Михаил Мокрецов - вице-губернатор, председатель Комитета имущественных отношений

Предполагается свободный вход на 1 этаж "Невской ратуши". Здесь можно будет занять электронную очередь, получив в автомате талончик, и изложить свою проблему администратору на стойке информации. В комитеты пройти без пропуска или аккредитации нельзя.

Фот: Эксперты недвижимости СПб/Вконтакте