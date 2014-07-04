Перед выходными Петербург встал в плотные пробки на КАД

И в центре города.

Вечером 7 ноября движение по дорогам Петербурга оказалось значительно затруднено. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", уровень загруженности в городе достиг 7 баллов из 10, что выше среднего показателя для этого времени. Особенно плотные заторы наблюдаются на выездах из центра и магистралях, ведущих к северным и южным районам.

В центральной части города движение осложнено в районах площадей Восстания и Александра Невского, на Садовой улице и набережной Фонтанки. На севере загружены Пироговская и Выборгская набережные, Лесной проспект и Большой Сампсониевский. Также плотный поток отмечен на Пискаревском проспекте в сторону КАД.

На юге Петербурга движение затруднено на Московском проспекте и Митрофаньевском шоссе от Обводного канала до Благодатной улицы. Сама Благодатная улица также стоит в направлении Западного скоростного диаметра. Тяжелая ситуация зафиксирована на Дачном проспекте, проспекте Маршала Жукова, Ивановской и Народной улицах.

На КАД образовались несколько протяженных заторов. На внешнем кольце фиксируется пробка длиной около 9,6 километра от Пулковского шоссе до вантового моста, а также семикилометровый затор перед Пискаревским проспектом. На внутреннем кольце движение практически парализовано от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Проблемы с движением наблюдаются и на ЗСД — от Васильевского острова в сторону улицы Оптиков.

Фото: Piter.tv